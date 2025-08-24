Sismo se sintió en la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor

24 ag. 2025 - 03:25 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo 24 de agosto se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 03:02 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 31 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama, a 163 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.