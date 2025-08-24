Sismo se sintió en la zona norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 24 de agosto se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 03:02 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 31 kilómetros al sureste de San Pedro de Atacama, a 163 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
