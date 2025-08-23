Temblor se registra en el norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

23 ag. 2025 - 23:54 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado 23 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 23:44 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Camiña, a 92 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.