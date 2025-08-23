Temblor se registra en el norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la noche de este sábado 23 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 23:44 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Camiña, a 92 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
