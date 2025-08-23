Nuevo temblor en el norte del país: Esta fue la magnitud que tuvo el movimiento telúrico

23 ag. 2025 - 22:01 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, a las 21:28 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 25 km al noreste de Mina La Escondida, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 107 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.