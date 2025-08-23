Logo Mega

Temblor se registra en la zona austral del país: Revisa la magnitud y epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 18:29 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 210 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

