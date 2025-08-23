Sismo se percibe en la zona central del país: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor

23 ag. 2025 - 05:13 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 23 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 05:07 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 33 kilómetros al sur de Quintero, a 46 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.