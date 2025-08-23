Sismo se percibe en la zona central del país: Revisa la magnitud y el epicentro del temblor
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 23 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,6 en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 05:07 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 33 kilómetros al sur de Quintero, a 46 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
