Temblor se percibe en la zona sur del país: Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 3,3 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 19:07 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 215 kilómetros al sur de Puerto Williams, a diez kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
