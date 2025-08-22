SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras nuevo temblor cerca de la Antártica

22 ag. 2025 - 11:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile este viernes, luego de un temblor de magnitud 4,9 registrado a las 11:06 horas en la región de Magallanes.

¿Qué dijo el SHOA por el temblor?

"SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó Senapred en su cuenta de X.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 266 kilómetros al noroeste de la Base Frei, a 10 km de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

El epicentro del temblor de este viernes

El SHOA compartió un mapa que evidencia el epicentro del temblor de magnitud 4,9 de este viernes:

Mapa del epicentro del sismo de magnitud 4,9 / SHOA

El movimiento telúrico de este viernes se suma al fuerte sismo de magnitud 7,6 registrado muy cerca durante la noche del jueves, específicamente a 257 km al noroeste de la Base Frei, a 10 km de profundidad.

