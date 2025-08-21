SHOA informa amenaza de tsunami para las costas de Chile tras temblor magnitud 7,6

21 ag. 2025 - 22:46 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este jueves, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) entregó detalles acerca de la amenaza de tsunami para las costas del país luego del temblor de magnitud 7,6 registrado en Base Frei, región de Magallanes.



Asimismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evacuar la zona de playa en el territorio antártico.

En cuanto al resto del territorio nacional, el SHOA estableció estado informativo para la zona costera, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes. Esto, frente a la posibilidad de variaciones en el nivel del mar menores a 30 centímetros.

Temblor en Base Frei

La noche de este jueves, a las 22:16 horas, un temblor de magnitud 7,6 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 257 km al noroeste de Base Frei, en la región de Magallanes, el cual tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

