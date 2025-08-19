SHOA descarta tsunami en las cosas de Chile tras fuerte temblor en la región de Magallanes

19 ag. 2025 - 02:35 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami en las costas de Chile, luego de un temblor de mediana intensidad registrado en Puerto Williams, región de Antofagasta.

A través de su cuenta de X, Senapred reportó: "SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Temblor en Socaire

La madrugada de este martes, a las 02:08 horas, un temblor de magnitud 5.6 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 289 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, el cual tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

