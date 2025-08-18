Temblor en el norte de Chile: Esta fue la magnitud que alcanzó el movimiento telúrico

18 ag. 2025 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes, a las 16:41 horas, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 50 km al sur de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 116 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.