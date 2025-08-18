Fuerte sismo sacude al extremo sur del país: Revisa la magnitud del temblor y dónde fue el epicentro
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este lunes 18 de agosto se registró un sismo de magnitud 6,0 en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 03:10 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 377 kilómetros al oeste de Isla Guamblin, a 20 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
