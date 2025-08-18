Fuerte sismo sacude al extremo sur del país: Revisa la magnitud del temblor y dónde fue el epicentro

18 ag. 2025 - 03:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes 18 de agosto se registró un sismo de magnitud 6,0 en la región de Aysén, cuando el reloj marcaba las 03:10 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 377 kilómetros al oeste de Isla Guamblin, a 20 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.