Leve sismo se percibe en el norte del país: Revisa la magnitud y epicentro del temblor

18 ag. 2025 - 02:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este lunes 18 de agosto se registró un sismo de magnitud 3,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 02:05 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 57 kilómetros al noreste de Socaire, a 278 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.