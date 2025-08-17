Temblor remece a zona norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

17 ag. 2025 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo se registró un sismo de magnitud 5,0 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 15:09 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 142 kilómetros al este de San Pedro de Atacama, a 142 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.