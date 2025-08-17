Temblor se percibe en la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo

17 ag. 2025 - 17:49 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, a las 17:41 horas, un temblor de magnitud 3,8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 29 km al este de Camiña, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 118 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

Todo sobre Temblor