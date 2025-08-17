Nuevo temblor se registra en la zona norte del país: Conoce la magnitud del movimiento telúrico

17 ag. 2025 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 17 de agosto, a las 12:45 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 56 km al este de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 200 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.