Temblor afecta a la zona central: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

17 ag. 2025 - 01:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,2 se registró durante la madrugada de este domingo en la región de Valparaíso, cuando el reloj marcaba las 1:23 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 17 kilómetros al este de Casablanca, a 65 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

