Nuevo sismo se percibe en la zona norte del país: Conoce dónde fue

16 ag. 2025 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado 16 de agosto, a las 13:03 horas, un temblor de magnitud preliminar 3.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 60 km al suroeste de Ollagüe, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 106 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.