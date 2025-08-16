Temblor se registra en la zona norte del país: Conoce la magnitud del movimiento telúrico

16 ag. 2025 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 16 de agosto, a las 11:01 horas, un temblor de magnitud preliminar 3.8 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 22 km al noroeste de Vallenar, en la región de Atacama. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 72 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.