Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

16 ag. 2025 - 07:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,8 se registró durante la mañana de este sábado en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 6:47 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 62 kilómetros al noreste de Socaire, a 284 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor