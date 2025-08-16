Logo Mega

Temblor afecta a la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,7 se registró durante la madrugada de este sábado en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 2:58 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 30 kilómetros al oeste de Taltal, a 53 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

