Temblor afecta a la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

16 ag. 2025 - 03:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,7 se registró durante la madrugada de este sábado en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 2:58 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 30 kilómetros al oeste de Taltal, a 53 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

