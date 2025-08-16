Temblor en la zona central: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo

16 ag. 2025 - 00:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 3,0 se registró durante la noche de este viernes en la región del Maule, cuando el reloj marcaba las 23:36 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 35 kilómetros al sureste de Vichuquén, a 43 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Temblor