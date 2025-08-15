Logo Mega

Temblor se percibe en la zona central del país: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, a las 19:54 horas, un temblor de magnitud 4,3 se registró en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del sismo se ubicó a 174 km al noroeste de Constitución, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

