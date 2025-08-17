Temblor se registra en la zona sur: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

17 ag. 2025 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se registró durante la mañana de este domingo en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 6:48 horas.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 234 kilómetros al sur de Puerto Williams, a 10 km de profundidad.

Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

