Temblor de mediana intensidad se percibe en la zona sur del país

19 ag. 2025 - 02:27 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes, a las 02:08 horas, un temblor de magnitud 5.6 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 289 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes, el cual tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.