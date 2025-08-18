"No entiendo por qué no me permiten irme": Habla influencer que lleva 7 semanas en la Antártica tras volar sin autorización

18 ag. 2025 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

Ethan Guo, piloto e influencer estadounidense de 19 años detenido tras aterrizar en la Antártica a fines de junio, relató cómo ha vivido el tiempo que lleva en la base chilena. El joven despegó el sábado 28 de junio desde Punta Arenas, pero desvió su ruta y llegó al continente blanco, donde fue arrestado.

En la formalización fue acusado de entregar información falsa sobre su plan de vuelo y de aterrizar sin autorización en territorio antártico. Sin embargo, Guo insiste en que contaba con permiso para modificar la ruta de su avioneta Cessna 182Q.

"Quiero enfatizar que la DGAC autorizó expresamente la modificación de mi plan de vuelo y me permitió aterrizar. Confié de buena fe en que, tras recibir estas autorizaciones, podría aterrizar y luego continuar mi viaje sin problemas", aseveró a LUN.

A casi dos meses de aquel vuelo, el joven sigue en una base chilena de la Antártica. "No estoy en la Antártida por decisión propia, sino porque no me han autorizado a volar mi avión de regreso al continente", explicó.

"Paso el 90% de mi tiempo en mi habitación"

En medio del proceso judicial, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para una salida alternativa, que incluyó la donación de 30 mil dólares y la prohibición de ingresar a Chile durante los próximos tres años.

"No entiendo por qué no me permiten irme. No he dañado a nadie. Siempre he actuado con responsabilidad, he solicitado los permisos necesarios y notificado a las autoridades sobre la situación que enfrentaba. Ahora que el proceso judicial está cerrado, solo espero que me dejen regresar lo antes posible", expresó.

Sobre cómo ha enfrentado las 7 semanas que lleva en la base chilena, confesó que "paso el 90% de mi tiempo en mi habitación y no hay mucho que hacer, lo que me hace sentir bastante aislado. No todos en la base hablan inglés, pero debo decir que me han tratado con amabilidad. A pesar de lo injusto del proceso legal al que me he visto sometido, tengo una muy buena impresión de Chile y su gente".

Aunque parte de su equipaje se encontraba en Argentina al momento de su detención, asegura que no ha sufrido mayores complicaciones. "Afortunadamente, me han brindado refugio y abrigo, por lo que no he sufrido demasiado por el frío", comentó.

Actualmente, Ethan Guo continúa a la espera de saber cuándo podrá salir de la Antártica y retomar su viaje, cuyo objetivo es convertirse en la persona más joven en volar solo por los siete continentes en el marco de una campaña solidaria que busca recaudar un millón de dólares para financiar tratamientos contra el cáncer.

"Espero que me autoricen a volar de regreso a Chile lo antes posible y luego retomar mi cruzada, terminar la misión que comencé, con la esperanza de recaudar un millón de dólares para combatir el cáncer a nivel global", dijo.

Finalmente cerró diciendo: "He actuado de buena fe en todo momento. Por esa razón creo que Chile debería permitirme regresar a casa. Mi único objetivo ahora es cerrar este capítulo de mi vida y regresar en mi avión. Me siento aliviado de que el proceso judicial haya concluido, ya que mis abogados presentaron pruebas sólidas que dan cuenta de mi completa inocencia en los asuntos investigados".