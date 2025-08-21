Influencer estadounidense saldrá de la Antártida: ¿Cómo lo hará y qué pasará con su avión?

21 ag. 2025 - 09:16 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de estar varado 53 días en la Antártica, el piloto e influencer estadounidense, Ethan Guo, de 20 años, regresará a Punta Arenas tras ser detenido y formalizado por realizar un aterrizaje en el aeródromo Teniente Marsh sin haber tenido un plan de vuelo autorizado para ello.

De acuerdo a lo que reveló el abogado defensor de Guo, Jaime Barrientos, a la comisión de Derechos Humanos del Senado que abordó este caso, su cliente llegaría en un buque a Punta Arenas a comienzos de septiembre.

Según lo que consignó El Mercurio, el jurista compareció a una sesión convocada por los legisladores Francisco Chahuán y Alejandro Kusanovic, luego de haberse reunido con el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), general Carlos Madina.

"A dicha reunión (con Madina) asistieron representantes del Ministerio de Defensa, quienes han confirmado la disposición de la Armada para trasladar a nuestro representado", dijo Barrientos en la instancia.

¿Qué pasará con su avión?

Chahuán, quien también se habría reunido con la autoridad de la DGAC, aseguró que la Armada no está en condiciones de embarcar el avión Cessna 182 que le pertenece a Guo, el cual continúa en un hangar de Teniente Marsh. "La dificultad radicaba en que ello requería desarmar la avioneta", apuntó.

Según el senador, el director de la DGAC dijo que Ethan Guo no contaba con un informe psicomédico al día, y que presentaba síntomas de depresión por su estadía en la Antártica, pérdida de peso y afecciones cardíacas por estrés.

"Planteó para que trasladar la aeronave (por aire) se requería de un piloto con más experiencia, porque una llovizna podría congelar y complicar las alas o causas de otro desperfecto", sumó

Barrientos dijo que su cliente, pese a haber acumulado 50 mil millas de vuelo en distintos de sus viajes, los que hizo en pos de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil, aceptó que otro piloto más experimentado en vuelos antárticos, trasladara su avión como parte de "bases de solución" en las que ya estarían trabajando y que se espera concretar pronto.

La idea es que tras el visado de los permisos requeridos para el vuelo, la expectativa es que el Cessna despegue de Teniente Marsh en octubre.

