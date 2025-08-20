Tendrá una duración de una hora: Este será el próximo eclipse solar que se verá en Chile

20 ag. 2025 - 18:06 hrs.

En marzo de este 2025 fue la última vez que Chile fue testigo de un eclipse. Esto ocurrió en dos ocasiones el mismo mes, el primero fue el eclipse lunar total, recordado como la "Luna de Sangre", ocurrido el viernes 14, mientras que el otro ocurrió el sábado 29 y fue un eclipse solar parcial.

Sin embargo, ya hay fecha para el próximo eclipse que podrá ser visible desde nuestro país, el que será un evento astronómico tipo solar, es decir, la luna tapará el sol.

¿Cuándo será el próximo eclipse en Chile?

Según reporta el portal Time and Date, el próximo eclipse que será visible en Chile será un eclipse solar parcial el martes 17 de febrero de 2026.

Se espera que el eclipse sea visible desde las 07:02 de la mañana y que se extienda por una hora hasta las 08:03 horas.

En cuanto a los lugares específicos desde donde se podrá ver el fenómeno, ya que se trata de un eclipse parcial, este no será visible desde todo el país.

Específicamente se podrá ver en zonas del extremo sur de Chile, en la región de Magallanes, como Puerto Williams y Punta Arenas.

