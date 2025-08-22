Video muestra minutos previos al naufragio de lancha con cuatro tripulantes en Magallanes

22 ag. 2025 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias tuvo acceso a un video que muestra los minutos previos al naufragio de la lancha a motor "Ana Belén", con cuatro tripulantes a bordo, que se hundió durante la tarde del jueves en la región de Magallanes.

Según se aprecia en el registro, cuatro trabajadores de nacionalidad paraguaya, entre ellos un buzo, se encontraban realizando labores de recolección de erizos.

Al comienzo del video, se observa cómo el buzo graba alegremente a sus compañeros, mientras muestra la cubierta de la embarcación con una gran cantidad de erizos recién recolectados del fondo marino. Al final, en tanto, se ve cómo la tripulación intenta sacar el agua que ingresa con fuerza a la cabina de la nave menor, mientras uno de ellos se pone un salvavidas.

De acuerdo con lo informado por la Armada, la lancha se hundió a eso de las 19:00 horas del jueves, a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart, colindantes a una inhóspita área oceánica dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini.

¿Qué han dicho las autoridades por el naufragio en Punta Arenas?

El comandante del Distrito Naval Beagle y gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de navío Manuel Iturria Jullierat, confirmó este viernes que se está llevando a cabo un amplio operativo de búsqueda y salvamento con medios marítimos y aéreos para dar con los desaparecidos.

"Hemos mantenido contacto con los familiares de los tripulantes, quienes fueron informados permanentemente de las acciones emprendidas. En total, la Armada ha desplegado 114 servidores entre hombres y mujeres en diferentes medios de superficie y aéreos, reafirmando nuestro compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar", consignó la autoridad.

Por su parte, María Lucía Fleitas, cónsul honoraria de Paraguay en Punta Arenas, señaló que "en la Gobernación Marítima nos han recibido súper bien y han puesto también una psicóloga para contener a los familiares porque emocionalmente están muy afectados, teniendo fe y esperanza de que puedan encontrar a los tripulantes con vida".

"Por inclemencias del tiempo ha sido un poco difícil la búsqueda (...) Al parecer las olas eran muy fuertes y parece que se desbalanceó la lancha", agregó, detallando que "la mayoría" de los familiares están en Punta Arenas.