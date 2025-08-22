Senapred declara Alerta Roja para Cabo de Hornos por tsunami

22 ag. 2025 - 01:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Cabo de Hornos por riesgo de tsunami. La medida fue adoptada minutos después de que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) cancelara la alerta para la costa del territorio antártico.

El organismo precisó que la acción responde al temblor de magnitud 7,6 registrado a 257 kilómetros de Base Frei, región de Magallanes, durante la noche de este jueves.

"En consideración a estos antecedentes, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Roja por tsunami para la comuna de Cabo de Hornos, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten", declaró la institución.

Temblor en Base Frei

La noche de este jueves, a las 22:16 horas, un temblor de magnitud 7,6 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 257 km al noroeste de Base Frei, en la región de Magallanes, el cual tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

