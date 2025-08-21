Amenaza de tsunami: ¿Qué significa el estado de "informativo" y de "precaución" vigente en las costas de Chile?

21 ag. 2025 - 23:46 hrs.

¿Qué pasó?

Tras un fuerte temblor de magnitud 7,6, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó que se estableció estado de "informativo" por amenaza de tsunami en las costas del país, a excepción del territorio Antártico, donde se encuentra vigente el de "precaución".

Cabe señalar que el estado de "informativo" es el menor de los cuatro escenarios que considera el SHOA para medir estos tipos de fenómenos.

¿Qué significa el estado "informativo" y de "precaución" en caso de tsunami

De acuerdo al SHOA, la condición de "precaución" se encuentra asociada a la ocurrencia de un tsunami menor.

En tanto, el estado "informativo" significa que no existe amenaza de que ocurra el fenómeno, ya que la variación de las olas nos superarían los 30 centímetros.

¿Cuáles son los otros estados en caso de una amenaza de tsunami?

Luego del estado de "precaución" viene la "alerta", la cual está asociada a la ocurrencia de tsunami intermedio.

Como última condición se encuentra el estado de "alarma", la cual se emite cuando se espera un tsunami mayor.

El sismo en el extremo sur del país

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 257 kilómetros al noroeste de Base Frei, a 10 kilómetros de profundidad.

El sismo se registró a las 22:16 horas y no causó daños a infraestructuras ni a personas.

Todo sobre Alerta de tsunami en Chile