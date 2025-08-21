Llaman a evacuar zona de la playa del territorio Antártico tras amenaza de tsunami

21 ag. 2025 - 23:01 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este viernes, se produjo un sismo de magnitud 7,6 en el extremo sur del país, el cual provocó que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) advirtiera sobre la amenaza de tsunami en las costas de Chile.

De todas formas, la advertencia está en el menor estado de alarma, es decir, el estado "informativo", el cual se implementa cuando exista probabilidad de olas menores de entre 30 , mientras que en el territorio antártico es de "precaución".

Debido a este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar la zona de playa del Territorio Antártico.

¿Qué dijo Senapred sobre la evacuación?

"SHOA ha establecido Estado de Precaución para el territorio antártico", indicó el organismo, agregando que "en atención a lo anterior, Senapred solicita abandonar zona de playa en Territorio Antártico".

"Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE", agregó.

Además, recordó "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta".

El sismo en el extremo sur del país

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 257 kilómetros al noroeste de Base Frei, a 10 kilómetros de profundidad.

El sismo se registró a las 22:16 horas y no causó daños a infraestructuras ni a personas.

