Temblor de magnitud 7,6 remece a la zona sur del país

21 ag. 2025 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este jueves se registró un sismo de magnitud 7,6 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 22:16 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 257 kilómetros al noroeste de Base Frei, a 10 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.