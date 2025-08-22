SHOA cancela amenaza de tsunami en territorio antártico chileno tras temblor magnitud 7,6

22 ag. 2025 - 01:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló la amenaza de tsunami para el territorio antártico chileno, previamente emitida producto del temblor magnitud 7,6 con epicentro en Base Frei, región de Magallanes.

Fue durante la noche del jueves que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó mensajería SAE luego de que el SHOA estableciera "Estado de Precaución" en la Antártica chilena. Para el resto de la zona costera de Chile, el organismo determinó "Estado Informativo" ante la posibilidad de variaciones en el nivel del mar menores a 30 centímetros.

Temblor en Base Frei

La noche de este jueves, a las 22:16 horas, un temblor de magnitud 7,6 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 257 km al noroeste de Base Frei, en la región de Magallanes, el cual tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.