Amenaza de tsunami: SHOA informa horas de llegada de las olas en el territorio antártico

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informó las horas de llegada de las olas en el territorio antártico chileno luego del temblor de magnitud 7,6 registrado en Base Frei, región de Magallanes, durante la noche de este jueves.

Según estima el organismo, la hora de arribo del tsunami en Base Prat correspondería a las 23:06 horas de este jueves (00:06 horas en la región de Aysén y Magallanes), mientras que en Base O'Higgins sería a las 23:29 horas (00:29 horas en la región de Aysén y Magallanes).

Temblor en Base Frei

La noche de este jueves, a las 22:16 horas, un temblor de magnitud 7,6 se registró en la zona austral del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 257 km al noroeste de Base Frei, en la región de Magallanes, el cual tuvo una profundidad de 10 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

