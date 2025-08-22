Naufragio en Magallanes: Cuatro tripulantes están desaparecidos tras hundimiento de lancha cerca de Punta Arenas

22 ag. 2025 - 09:27 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada mantiene desplegado este viernes un operativo de búsqueda y rescate por el naufragio de la lancha a motor "Ana Belén", con cuatro tripulantes a bordo, que se hundió durante la tarde del jueves en la región de Magallanes.

La emergencia se produjo a eso de las 19:00 horas del jueves, a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, en las cercanías de las Islas Gilbert e Isla Stewart, colindantes a una inhóspita área oceánica dentro del Parque Nacional Alberto de Agostini.

Por razones que se investigan, la embarcación se hundió y se perdió el rastro de cuatro trabajadores que iban a bordo, todos de nacionalidad paraguaya, quienes estaban desempeñando labores de recolección de erizo.

¿Qué dijeron desde la Armada por el naufragio en Magallanes?

El comandante del Distrito Naval Beagle y gobernador marítimo de Puerto Williams, capitán de navío Manuel Iturria Jullierat, detalló que "tras no lograr establecer contacto con la tripulación, se dispuso la activación inmediata del protocolo SAR, coordinando la Tercera Zona Naval el despliegue de medios navales y aéreos, entre ellos el Patrullero de Servicio Generales "Isaza", Unidad Marítima LSR 4430, Lancha de Servicio General "Alacalufe", Patrullero Oceánico OPV 83 "Marinero Fuentealba".

También se ha dispuesto del "avión de exploración aeromarítima Naval N-264 dependiente del Grupo Aeronaval Sur y la aeronave Naval N-44 dependiente del Destacamento Aeronaval de Puerto Williams, además del apoyo de embarcaciones pesqueras de la zona", agregó, indicando que "el área de búsqueda se ha concentrado entre las islas Treble, Jorge y Londonderry, en un escenario de condiciones meteorológicas adversas, con vientos de hasta 35 nudos (65 km/h) y mar gruesa".

La autoridad marítima sostuvo que "hemos mantenido contacto desde ayer con los familiares de los tripulantes, quienes fueron informados permanentemente de las acciones emprendidas. En total, la Armada ha desplegado 114 servidores entre hombres y mujeres en diferentes medios de superficie y aéreos, reafirmando nuestro compromiso con la salvaguarda de la vida humana en el mar".