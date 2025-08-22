Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 3,7 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 19:07 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 50 kilómetros al suroeste de Ollagüe, a 132 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
