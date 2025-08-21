Temblor afecta a la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 15:45 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 26 kilómetros al oeste de San Pedro de Atacama, a 108 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
