Fuerte temblor se percibe en el norte del país: Revisa su epicentro y magnitud

22 ag. 2025 - 02:20 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este viernes, a las 02:10 horas, un temblor de magnitud 4.9 se percibió en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 83 km al noroeste de San Antonio de los Cobres, Argentina, a la altura de la región de Antofagasta, y el cual tuvo una profundidad de 238 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.