Temblor se percibe en la zona centro-norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

24 ag. 2025 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud de 3,4° en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 11.37 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 19 kilómetros al este de Tongoy, a 63 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.