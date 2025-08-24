SHOA descarta tsunami en Chile tras fuerte sismo en la Antártica

24 ag. 2025 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este domingo 24 de agosto la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile, luego de un fuerte temblor registrado en territorio antártico.



¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indicó el SHOA en su portal web.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según informó el organismo, se registró a eso de las 11:45 horas y tuvo una magnitud de 5,0, localizándose a 279 km al noroeste de la Base Frei, ubicada en el territorio chileno de la Antártica.