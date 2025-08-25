Temblor se percibe en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

25 ag. 2025 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 3,2 en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 09:04 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 43 kilómetros al sureste de Pica, a 106 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.