Insólito hallazgo en el aeropuerto: Descubren vestido con cocaína oculta con destino a Australia

21 ag. 2025 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito hallazgo de droga llevó a cabo personal de Aduanas de la Región Metropolitana en el Aeropuerto de Santiago, luego de detectar un vestido que contenía cocaína oculta.

El director de Aduanas, Rodrigo Díaz, detalló que se trató de una encomienda que "iba desde Vitacura con destino a Australia y en la fiscalización llamó la atención de uno de nuestros canes. Una vez que hizo el circuito de revisión, marcó una alerta para la caja".

"Con este indicio, se abrió la caja para verificar su contenido", agregó, señalando que tras eso "se revisó con un equipo de Rayos X y se logró apreciar la existencia de irregularidades en esta prenda".

68 sobres negros contenían 600 gramos de cocaína

Los fiscalizadores de Aduanas se percataron de que había 68 sobres de color negro dentro del vestido, los que contenían "un polvo blanco que, realizada la prueba de campo, se pudo determinar que se trataba de cocaína", dijo Díaz.

El equipo de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos de la Aduana Regional Metropolitana incautó la sustancia ilícita, que correspondía a cerca de 600 gramos de cocaína.

Por instrucción del Ministerio Público, el paquete y todos los antecedentes quedaron a disposición de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de la Policía de Investigaciones (PDI).