Metro de Santiago cierra varias estaciones de Línea 1: Revisa el estado de la red

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó durante la tarde de este jueves el cierre de varias estaciones de la Línea 1 debido a una persona en la vía.

Las estaciones afectadas son cuatro, correspondientes a Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones, según detalló la empresa de transporte subterráneo en su cuenta de X.

A raíz de la emergencia, el servicio de la Línea 1 solo se encuentra disponible entre San Pablo-Baquedano y Tobalaba-Los Domínicos.

Red Metropolitana de Movilidad dispuso buses de apoyo para cubrir la demanda de pasajeros que necesitan movilizarse entre las estaciones afectadas. Además, se reforzaron los recorridos 106, 401, 405, 405c, 406, 407, 412, 418, 421 y 426.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar tu ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a llamar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de una evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores de edad y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren. Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de una emergencia o problemas de salud pinchando acá.

