Línea 9 del Metro de Santiago: Estas son las comunas por las que pasará

19 ag. 2025 - 16:00 hrs.

Uno de los proyectos de expansión del Metro de Santiago corresponde a la Línea 9, cuyas obras en el taller y cocheras comenzarán a realizarse durante el presente mes de agosto.

La construcción de esta nueva línea del metro, que tendrá 27 de kilómetros de extensión, contempla una inversión de 2.733 millones de dólares y beneficiará a una población estimada de 2 millones de habitantes.

¿Qué comunas recorrerá la Línea 9 del Metro?

La Línea 9 del Metro de Santiago conectará a las siguientes ocho comunas de la Región Metropolitana:

El nuevo trazado contará con 19 estaciones que irán de norte a sur por el eje de avenida Santa Rosa, permitiendo conectar el centro de Santiago y el de Puente Alto en cerca de 35 minutos, lo que implica una reducción del 28% de tiempo respecto de lo que ese trayecto actual.

Además, sumará seis combinaciones a la red: Puente Cal y Canto, donde será una estación de combinación cuádruple con Línea 2, Línea 3 y la futura Línea 7; Santa Lucía, con Línea 1; Matta, con Línea 3; Biobío, con Línea 6; Santa Rosa, con Línea 4A y Plaza Puente Alto con Línea 4.

¿Cuándo comenzará a operar la Línea 9?

La puesta en servicio de la Línea 9 del Metro se efectuará en 3 tramos, los cuales son:

Primer tramo: puesta en servicio en 2030 y considera 10 estaciones y 14 kilómetros, entre la estación Biobío y la futura estación que estará ubicada en la Plaza de La Pintana.

puesta en servicio en entre la estación Biobío y la futura estación que estará ubicada en la Plaza de La Pintana. Segundo tramo: puesta en servicio en 2032 y considera 4 estaciones y 4 kilómetros, entre la estación Biobío y la estación Puente Cal y Canto.

puesta en servicio en y 4 kilómetros, entre la estación Biobío y la estación Puente Cal y Canto. Tercer tramo: puesta en servicio en 2033 y considera 5 estaciones y 9 kilómetros, al sur de la futura estación ubicada en la Plaza de La Pintana hasta la estación Plaza de Puente Alto.

Todo sobre Metro de Santiago