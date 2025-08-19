Línea 9 del Metro de Santiago: Estas son las comunas por las que pasará
Uno de los proyectos de expansión del Metro de Santiago corresponde a la Línea 9, cuyas obras en el taller y cocheras comenzarán a realizarse durante el presente mes de agosto.
La construcción de esta nueva línea del metro, que tendrá 27 de kilómetros de extensión, contempla una inversión de 2.733 millones de dólares y beneficiará a una población estimada de 2 millones de habitantes.
¿Qué comunas recorrerá la Línea 9 del Metro?
La Línea 9 del Metro de Santiago conectará a las siguientes ocho comunas de la Región Metropolitana:
- Recoleta
- Santiago
- San Miguel
- San Joaquín
- La Granja
- San Ramón
- La Pintana
- Puente Alto
El nuevo trazado contará con 19 estaciones que irán de norte a sur por el eje de avenida Santa Rosa, permitiendo conectar el centro de Santiago y el de Puente Alto en cerca de 35 minutos, lo que implica una reducción del 28% de tiempo respecto de lo que ese trayecto actual.
Además, sumará seis combinaciones a la red: Puente Cal y Canto, donde será una estación de combinación cuádruple con Línea 2, Línea 3 y la futura Línea 7; Santa Lucía, con Línea 1; Matta, con Línea 3; Biobío, con Línea 6; Santa Rosa, con Línea 4A y Plaza Puente Alto con Línea 4.
¿Cuándo comenzará a operar la Línea 9?
La puesta en servicio de la Línea 9 del Metro se efectuará en 3 tramos, los cuales son:
- Primer tramo: puesta en servicio en 2030 y considera 10 estaciones y 14 kilómetros, entre la estación Biobío y la futura estación que estará ubicada en la Plaza de La Pintana.
- Segundo tramo: puesta en servicio en 2032 y considera 4 estaciones y 4 kilómetros, entre la estación Biobío y la estación Puente Cal y Canto.
- Tercer tramo: puesta en servicio en 2033 y considera 5 estaciones y 9 kilómetros, al sur de la futura estación ubicada en la Plaza de La Pintana hasta la estación Plaza de Puente Alto.
Leer más de