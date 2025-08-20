Metro anuncia cambio en estación Baquedano a partir del 26 de agosto: Conoce todos los detalles

20 ag. 2025 - 18:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago anunció que, en el marco de las obras de la futura Línea 7, uno de los pasillos de combinación de la estación Baquedano será cerrado temporalmente.

La medida busca habilitar accesos e instalaciones asociadas a la nueva línea del tren subterráneo, cuyo objetivo es mejorar la seguridad y capacidad de la red. La puesta en marcha de la Línea 7 está prevista para 2028.

Cerrado hasta marzo de 2026

De acuerdo a Metro, el pasillo de combinación de Baquedano quedará inhabilitado desde el 26 de agosto de 2025 hasta marzo de 2026.

Pese a la restricción, aclararon que “la combinación entre Línea 1 y Línea 5 seguirá operativa con un nuevo flujo de circulación, señalización reforzada y apoyo de personal”.

Por otro lado, la empresa recomendó a los pasajeros “anticipar algunos minutos extra en sus traslados y seguir las indicaciones en estación”.

Por obras de la futura Línea 7, desde el 26 de agosto 2025 y hasta marzo 2026 se cerrará un pasillo de combinación en Baquedano.



👉 La combinación entre L1 y L5 seguirá operativa con un nuevo flujo de circulación, señalización reforzada y apoyo de personal.



Detalles de la futura Línea 7

Aclarar que la nueva Línea 7 tendrá 19 estaciones y unirá Renca y Vitacura en solo 37 minutos, lo que reducirá en un 49% los tiempos de traslado entre ambos extremos de la capital.

Pasará por ocho comunas: Renca (estación terminal), Cerro Navia, Vitacura (estación terminal, donde se ubicará la estación más profunda de toda la red), Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes y Recoleta.