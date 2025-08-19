Boric encabeza ceremonia de inicio de obras de la Línea 9 del Metro: "Estamos construyendo justicia y una ciudad distinta"

19 ag. 2025 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric encabezó este martes la ceremonia de inicio de obras de la esperada Línea 9 del Metro de Santiago, junto a distintas autoridades de Gobierno, entre ellas, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

La actividad se realizó en La Pintana, comuna en donde se emplazarán talleres y cocheras de la línea. Por ello estuvo presente su alcaldesa, Claudia Pizarro, además de sus pares de San Joaquín, Recoleta, San Ramón y La Granja, que son comunas por donde pasará el tren.

"Estamos construyendo justicia"

Luego de dar la orden para iniciar las obras, el jefe de Estado emitió un discurso en donde declaró que "acá no solamente estamos construyendo infraestructura, estamos construyendo justicia, estamos construyendo ciudad de una manera distinta".

"Es un orgullo tremendo trabajar por el sector sur de Santiago, en donde en el futuro no tan lejano voy a vivir", señaló, respecto a su casa que compró en San Miguel, agregando que "para mí es notable ver cómo le cambia la vida a la gente con obras que tienen un sentido que va mucho más allá de la infraestructura".

"Para un gobierno progresista, no da lo mismo el cómo se hacen las cosas. Hay que hacerlas conversadas. Me acuerdo cuando nos juntamos en Puente Alto y ratificamos no solo que el Metro pasará por La Pintana, sino que cambiamos el lugar de llegada en Puente Alto, para que llegara a Bajos de Mena. Eso se hizo por las conversaciones que tuvimos con la comunidad", expuso el Presidente Boric.

Ante una solicitud de la alcaldesa Pizarro sobre el nombre de las futuras estaciones, el Mandatario le respondió: "Yo le digo de inmediato... por supuesto que una estación se tiene que llamar Violeta Parra y otra estación Gabriela Mistral. Son cosas que no cuestan nada y que además son reconocimiento a la historia de las mujeres que han forjado nuestra patria y de las cuales estamos orgullosos".

Línea 9 contará con 19 estaciones que pasarán por ocho comunas

La nueva Línea 9 busca conectar el centro de Santiago con el centro de Puente Alto en aproximadamente 35 minutos, contemplando 27 kilómetros y 19 estaciones que irán de norte a sur por el eje de avenida Santa Rosa. Su recorrido sumará seis combinaciones a la red de Metro.

El trayecto incluye el paso por ocho comunas de la Región Metropolitana: Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto. Esto beneficiará a cerca de dos millones de habitantes.

De acuerdo a lo informado por Presidencia, el tiempo de viaje se reducirá en un 28% respecto del mismo recorrido en buses Red, cuya demora alcanza los 48 minutos, aproximadamente. También se espera una descongestión vial, ya que un tren tiene capacidad para 1.250 pasajeros, equivalente a 15 buses.

Su construcción, anunciada por el Presidente Gabriel Boric en agosto de 2023, contempla una inversión de 2.733 millones de dólares y la creación de cerca de 20 mil empleos sumando todas las fases del proyecto.

Los tres tramos de la Línea 9

El primer tramo de la Línea 9 está contemplado para 2030. Considera 10 estaciones y 14 kilómetros, entre la estación Bío Bío y la futura estación ubicada en la Plaza La Pintana.

El segundo tramo está previsto para 2032, con cuatro estaciones y 4 kilómetros, desde el norte de la estación Bío Bío hasta la estación Puente Cal y Canto.

El tercer tramo iniciará en 2033, con cinco estaciones y 9 kilómetros, desde el sur de la futura estación ubicada en la Plaza de La Pintana hasta la estación Plaza de Puente Alto.

Todo sobre Metro de Santiago