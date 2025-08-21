Este es el combustible que bajó más de $20 a partir de este jueves

21 ag. 2025 - 15:26 hrs.

¿Qué pasó?

El miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para este jueves 21 de agosto, en el que destacó una fuerte baja en uno de los valores de los combustibles en el país, aunque las gasolinas de 93 y 97 octanos no presentaron cambios en sus precios.

¿Qué combustible bajó de precio?

Según el informe de ENAP, el kerosene (parafina) bajó $23,2 por litro. Este combustible es ampliamente utilizado en calefacción doméstica.

¿Subió o bajó la bencina?

De acuerdo con Enap, las variaciones para esta semana son las siguientes:

Gasolina 93 octanos : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Gasolina 97 octanos : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Kerosene (parafina) : -$23,2 por litro.

: -$23,2 por litro. Diésel : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro.

Con esto en mente, el portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), informa los valores promedios de los combustibles en la Región Metropolitana:

Gasolina 93 : $1.219 por litro.

: $1.219 por litro. Gasolina 97 : $1.290 por litro.

: $1.290 por litro. Gasolina 95 : $1.254 por litro.

: $1.254 por litro. Kerosene (parafina) : $1.099 por litro.

: $1.099 por litro. Diésel : $996 por litro.

: $996 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $609 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los precios de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor de estos combustibles está programado para el próximo jueves 28 de agosto.

Todo sobre Precio bencina