¿Qué combustible subió de precio este jueves 14 de agosto en Chile?

14 ag. 2025 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

El miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para este jueves 14 de agosto, en el que destacó un leve aumento en uno de los combustibles que suele ser utilizado en estos meses de invierno para calefacción.

¿Qué combustibles subió?

Según el informe de ENAP, el kerosene (parafina) aumentó $2,5 por litro. Este combustible es ampliamente utilizado en calefacción doméstica y fue el único que sufrió modificaciones en su valor de venta en el país.

¿Subió o bajó la bencina?

De acuerdo con Enap, las variaciones para esta semana son las siguientes:

Gasolina 93 octanos : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Gasolina 97 octanos : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Kerosene (parafina) : +$2,5 por litro.

: +$2,5 por litro. Diésel : $0,0 por litro.

: $0,0 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $0,0 por litro.

Para quienes aún tienen dudas sobre cómo se reflejan estos valores, el portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía (CNE), informa los valores promedios de los combustibles en la Región Metropolitana:

Gasolina 93 : $1.262 por litro.

: $1.262 por litro. Gasolina 97 : $1.309 por litro.

: $1.309 por litro. Gasolina 95 : $1.285 por litro.

: $1.285 por litro. Kerosene (parafina) : $1.106 por litro.

: $1.106 por litro. Diésel : $1.013 por litro.

: $1.013 por litro. Gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular: $682 por litro.

¿Cuándo volverán a cambiar los precios de las bencinas?

De acuerdo con la política de ENAP, los precios de las gasolinas de 93 y 97 octanos se actualizan cada tres semanas. Por ello, el próximo ajuste en el valor de estos combustibles está programado para el jueves 28 de agosto.

