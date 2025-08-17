Feriado del 20 agosto: Estas son las comunas tendrán el miércoles libre

17 ag. 2025 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cada vez está más cerca fin de año, y los feriados que van quedando son cada vez menos. Si bien la mayoría del país actualmente tiene los ojos puestos en el 18 y 19 de septiembre, algunos podrán disfrutar de un día libre mucho antes de las Fiestas Patrias.

Se trata de este miércoles 20 de agosto, el cual es un feriado comunal, por lo que no todo el país podrá tener una jornada de descanso, sino que unos pocos sectores.

¿En qué comunas será feriado este miércoles?

Este 20 de agosto no es un día hábil para las comunas de Chillán y Chillán Viejo, región de Ñuble, debido a que se conmemora el natalicio de Bernardo O'Higgins Riquelme.

Lo anterior se debe a que el prócer de la patria nació en Chillán en 1778 y posteriormente tuvo un rol crucial para la independencia de Chile.

Esta fecha está amparada por la Ley 20.768, y fue creada en 1966. En un principio estaba limitado al ámbito escolar. No obstante, desde 2014, es feriado para todos los efectos legales en ambas comunas.

Es importante destacar que, de todas formas, no constituye un feriado irrenunciable, por lo que el comercio no tiene la obligación de cerrar sus puertas durante la jornada en Chillán y Chillán Viejo.

Todo sobre Feriados