¿Por qué el 20 de agosto es feriado en dos comunas del país?

Si bien la mayoría de los ojos ya están puestos en el 18 y 19 de septiembre como los próximos feriados, la realidad es que aún queda otro día de descanso dentro de agosto: Se trata del 20 de agosto, un feriado más bien desconocido.

Eso sí, es importante destacar que la fecha solo es feriado en dos comunas del país: Chillán y Chillán Viejo. Naturalmente, es normal que surjan dudas sobre por qué este feriado no se celebra a nivel nacional.

¿Por qué el 20 de agosto es feriado en dos comunas?

El feriado comunal del 20 de agosto se celebra todos los años en Chillán y Chillán Viejo, y se trata de una fecha que conmemora el natalicio de Bernardo O'Higgins Riquelme, un prócer de la patria conocido por su crucial participación en el proceso de independencia del país.

Esta fecha es amparada por la Ley 20.768, y fue creada en 1966. En un principio estaba limitado al ámbito escolar. No obstante, desde 2014, es feriado para todos los efectos legales en ambas comunas.

Es importante destacar que, de todas formas, no constituye un feriado irrenunciable, por lo que el comercio no tiene la obligación de cerrar sus puertas durante la jornada en Chillán y Chillán Viejo.

